SİVAS'TA SUDA KAYBOLAN 3 ÇOCUĞUN DA CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI-EK - Son Dakika

Ekiplerin Kızılırmak içerisinde yaptığı çalışmalarda diğer çocukların bulunduğu yerin yakınlarında 3'üncü çocuğun da cansız bedenine ulaşıldı. AFAD ekiplerinin çalışmasıyla su içerisinden çıkarılan çocuğun cenazesi ceset torbasına konulduktan sonra ambulansa götürüldü.

Suda kaybolan ve çocukları kurtarmak için peşlerinden nehre girdiği derğerlendirilen kişinin ise daha sonra korkarak olay yerinden kaçtığı ve polis ekiplerine sığındığı öğrenildi. 3 çocuğun cenazesine ulaşılmmasıyla olay yerindeki arama çalışmaları tamamlandı.