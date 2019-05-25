Son Dakika Haberleri: Sivas'ta "Sultan Şehir Öğretmen Buluşmaları" programı

Sivas'ta "Sultan Şehir Öğretmen Buluşmaları" programı

1 saat önce

Sivas Kongresi'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü, "Sultan Şehir Öğretmen Buluşmaları" programı düzenledi.

Sivas'ta
Sivas Kongresi'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü, "Sultan Şehir Öğretmen Buluşmaları" programı düzenledi.
Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, "Kanunu evrensel bir boyuta taşıyan, eserleri ve icra ettiği sanatı ile ülkemizi tüm
dünyada başarılı bir şekilde temsil eden, bu gayretleri dolayısıyla müzik alanında
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü ile taltif edilmiş kıymetli saz ve söz
üstadı Göksel Baktagir'i bugün sizlerle buluşturuyoruz. Öncelikle bu bereketli ramazan
gününde salonumuzu teşrif eden başta kıymetli Göksel Baktagir ve ekip arkadaşları olmak
üzere hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum." diye konuştu.
"Bizler aslında bir müzik medeniyetinin mensuplarıyız." diyen Savaşçı, şunları kaydetti:
"Tarih
boyunca kopuzu veya sazı elimizden düşürmemişiz. Hastalıkları tedavi etmede, manevi
duyguları coşturmada Orta Asya'dan Selçuklu'ya ve yine Osmanlı'ya kadar müziğin gücünü kullanmışız. İşte böyle bir medeniyetin temsilcisi olan bizler ve özellikle biz öğretmenler, müziğin
ruhumuzu teskin eden gücünü bugün eğitimde her zamankinden daha fazla kullanmak
zorundayız."
Daha sonra konuk sanatçı kanun virtüözü ve bestakar Göksel Baktagir'in sanat hayatı ve özgeçmişi anlatıldı.
Baktagir, toplantıya katılan davetlilere müziğin önemini anlatarak çocuklarını müziğe yönlendirmelerini önerdi. Daha sonra Baktagir programa katılan öğretmenlerin müzik ile ilgili sorularını cevapladı ve bestelerinden oluşan mini bir konser sundu.
Programa, Sivas Valisi Salih Ayhan'ın eşi Zeynep Akkiraz Ayhan, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 04:04 Kaynak: AA
Göksel Baktagir, Sivas, Güncel
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