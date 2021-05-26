Sivas'ta sulu tarım ile ülke ekonomisine milyarlık katkı sağlanacak

Sivas'ta sulama sezonun başlamasıyla birlikte toplam 728 bin 950 dekar tarım arazisinin sulanacağı bildirilirken sulu tarım ile ülke ekonomisine 1 milyar 600 milyon TL katkı sağlanması hedefleniyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü yaptığı yatırımlarla modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmaya, tarımda su tasarrufu sağlamaya ve ülke tarımına katkı sunmaya devam ediyor. DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız 2021 yılının "Su ve Sulamada Hamle Yılı" olarak ilan edilmesine ve kentte sulama sezonunun başlamasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

728 bin 950 dekar tarım arazisi sulanacak

Genel Müdür Kaya Yıldız, "Sulama yatırımlarımızda hamle yılı" olacaktır. Bu kapsamda Bölgesel Kalkınma projeleri olan GAP, KOP, DAP ve DOKAP başta olmak üzere özellikle sulama yatırımlarımız hızlandırarak verimli topraklarımızın bereketine bereket katmak için çalışmaktayız. DSİ olarak modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koymaktayız. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükseltiyor. Sivas ilinde 1 Mayıs 2021 tarihinde başlayan 2021 yılı sulama sezonunda toplam 728 bin 950 dekar tarım arazisinin sulanacak. Sivas İlimizde toplam 728 bin 950 dekar tarım arazisinde yapılacak sulu tarım ile birlikte 2021 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 1 milyar 600 milyon TL katkı sağlanması hedefleniyor" dedi. - SİVAS