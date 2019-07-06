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Sivas'ta Süper Enduro Festivali

21 dakika önce

Sivas'ta Süper Enduro Festivali Sivas Kongresi'nin 100. Yıl Etkinlikleri kapsamında Sivas Valiliği tarafından Sivas'ta düzenlenen Süper Enduro Festivali motosikletler ve Offroad araçlarının oluşturduğu kortej ve gösteri ile başladıSİVAS - Sivas Kongresi'nin 100.

Sivas'ta Süper Enduro Festivali
Sivas Kongresi'nin 100. Yıl Etkinlikleri kapsamında Sivas Valiliği tarafından Sivas'ta düzenlenen Süper Enduro Festivali motosikletler ve Offroad araçlarının oluşturduğu kortej ve gösteri ile başladı
SİVAS - Sivas Kongresi'nin 100. Yıl Etkinlikleri kapsamında Sivas Valiliği tarafından Sivas'ta düzenlenen Süper Enduro Festivali motosikletler ve Offroad araçlarının oluşturduğu kortej ve gösteri ile başladı.
Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarında toplanan araçlar kortej oluşturarak İnönü Bulvarı üzerinden Tarihi Kent Meydanına ulaştı. Kongre Müzesinin bahçesinde düzenledikleri gösteriler çok sayıda kişi tarafından ilgi ile izlendi. Kortej Sivas Valisi Salih Ayhan ve protokol üyeleri de eşlik etti.
Burada konuşan Vali Ayhan, bu yıl ilki yapılan festivali geleneksel hale getirmek istediklerini belirterek Sivaslıları etkinlikleri izlemeye davet etti.
6-7 Temmuz 2019 tarihlerinde Sivas'ta ilk defa gerçekleştirilen olan festivale, 9 ilden toplam 60 yarışmacı katıldı.
Sivas'ta Süper Enduro Festivali
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 09:32 Kaynak: İHA
Sivas, Yerel
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