Sivas'ta şüpheli ölüm - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sivas'ta şüpheli ölüm - Son Dakika

Sivas'ta şüpheli ölüm

6 saat önce

Sivas'ta bir çocuk annesi kadın evinde ölü bulundu.

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Sivas'ta bir çocuk annesi kadın evinde ölü bulundu.

Yenidoğan Mahallesi'nde yaşayan 36 yaşındaki Seda Solak'tan haber alamayan eşi, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Evde hareketsiz olarak yerde yatarken bulunan Solak, ambulansla kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan kontrolde Solak'ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Seda Solak'ın cenazesi otopsi işlemleri için Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kadının ölüm sebebi otopsi işlemleri sonunda belli olacak.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 04:16 Kaynak: AA
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