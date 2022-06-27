Süt tankeriyle otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Süt tankeriyle otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

27.06.2022 14:36

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde süt tankeri ile otomobilin çarpışması sonucu biri ağır 3 kişi yaralandı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde süt tankeri ile otomobilin çarpışması sonucu biri ağır 3 kişi yaralandı.

N.Ö. (72) idaresindeki 38 AES 085 plakalı otomobil, Sivas- Kayseri kara yolu Şarkışla ilçesi Pınarbaşı kavşağında M.E'nin (45) kullandığı 46 BZ 923 plakalı süt taşıyan tankerle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan eşi Ş.Ö. ve ağabeyi D.Ö. (73) yaralandı.

Araçta sıkışan yaralılardan D.Ö. itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, ilk müdahalenin ardından Sivas'a sevk edildi.

D.Ö'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Süt tankeriyle otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Süt tankeriyle otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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