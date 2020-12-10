Sivas Belediyesinin meclis toplantısı yapıldı - Son Dakika

Sivas Belediyesinin meclis toplantısı yapıldı

10.12.2020 14:04
Sivas Belediyesinin meclis toplantısı yapıldı, System.String[]

Sivas Belediyesinin aralık ayı olağan meclis toplantısı, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin başkanlığında yapıldı.

Sivas Belediyesinin aralık ayı olağan meclis toplantısı, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin başkanlığında yapıldı.

Pandemi dolayısıyla geçen yıl suya zam yapmayan belediye meclisi, bu yıl da suya zam yapmama kararı aldı.

Pandemi nedeniyle iş yerlerini kapatan esnafa yapılacak 1500 liralık destek paketinin de oy birliği ile kabul edildiği toplantıda ayrıca belediye mülkiyetinde bulunan kiracıların kiralarının 3 ay ertelemesi oy birliğiyle karara bağlandı.

Yük olan değil yük alan bir belediyecilik yapacaklarını belirten Bilgin, şunları kaydetti:

"Bu zorlu süreçte esnafımızın ve vatandaşımızın yanında olmak, yük olan değil yük alan belediyecilik anlayışıyla devlet millet kaynaşmasının bir örneğini sergilemek için buradayız. Göreve geldiğimiz günden beri dilimize pelesenk olmuş sosyal belediyeciliği ön plana çıkarmak için bazı destek paketlerini açıkladık. Bunlardan en önemlisi iş yerlerini kapatmak durumunda kalan esnafımızın yanında olmaktı. Bu nedenle de işyerlerini açamayan kiracılarımızdan 3 ay süreyle kira bedeli alınmayacak. Ayrıca 2021 yılında suya zam yapılmayacak."

Sivas Belediyesinin meclis toplantısı yapıldı
Sivas Belediyesinin meclis toplantısı yapıldı
Sivas Belediyesinin meclis toplantısı yapıldı

Sivas Belediyesi, Hilmi Bilgin, Sivas, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Sivas Belediyesinin meclis toplantısı yapıldı - Son Dakika Ekonomi


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