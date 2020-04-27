Sivas'ta taburcu olan koronavirüs hastası sayısı 111 oldu - Son Dakika

SİVAS'ta, bugüne kadar koronavirüs tedavisi tamamlanan 111 kişi taburcu edildi. 10 gündür yoğun bakımda tedavi gören Ş.G. (79) ise, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla servise alındı.

Sivas Valisi Salih Ayhan, sosyal medya hesabından koronavirüs nedeniyle bugüne kadar 111 kişinin tedavisinin tamamlanarak taburcu edildiğini açıkladı. Vali Ayhan, "Aldığımız tedbirler, gösterdiğiniz hassasiyet tabloya yansıyor. Sağlıkçılarımızın yoğun gayreti neticesinde, bugün itibarıyla 111'inci hastamızı taburcu ettik. Böylece taburcu edilen hasta sayımız, tedavi edilen hasta sayımızı geçti" dedi.Öte yandan 12 Nisan'da koronavirüs teşhisi konulan ve 10 gündür Numune Hastanesi Çok Amaçlı Geriatri Merkezi'nde yoğun bakımda tedavi gören Ş.G., sağlık çalışanlarının alkışlarıyla yoğun bakımdan servise alındı. Ş.G.'nin eşi ve oğlunun da koronavirüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi.