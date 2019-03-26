Son Dakika Haberleri: Sivas'ta Tad Portal Eğitim Toplantısı Düzenlendi

Sivas'ta Tad Portal Eğitim Toplantısı Düzenlendi

1 saat önce

Sivas Tarım Orman Müdürlüğü tarafından "Tarım Arazileri Değerlendirme ve Bilgilendirme Sistemi" (TAD PORTAL) toplantısı düzenlendi.

Sivas'ta Tad Portal Eğitim Toplantısı Düzenlendi, System.String[]
Sivas Tarım Orman Müdürlüğü tarafından "Tarım Arazileri Değerlendirme ve Bilgilendirme Sistemi" (TAD PORTAL) toplantısı düzenlendi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Sivas Tarım Orman Müdürlüğünün ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve 2 gün süren toplantıya, Sivas, Kayseri, Yozgat, Nevşehir, Kırşehir ve Tokat'tan Arazi Toplulaştırma ve Tarımsal Altyapı Şube Müdürlüğü teknik personelleri ile Tarım ve Orman Bakanlığı uzman heyeti katıldı.

Eğitimde, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yazılımı yapılan TAD PORTAL'ın tanıtımı yapılarak, kullanımı hakkında uygulamalı ve teorik bilgi verildi.

Açıklamada, 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu kapsamında tarım arazilerinin tarım dışı kullanımı amacıyla yapılan taleplerin değerlendirilmesinde ülke genelinde birlikteliğin sağlanması, taleplerin daha ivedilikle sonuçlandırılması, takip edilebilmesi, kayıtların güncel ve sağlıklı olmasının sağlanması amacıyla TAD PORTAL ve Bilgilendirme Portalı'nın kullanıma açıldığı belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 10:38 Kaynak: AA

Tokat, Sivas, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Milli Savunma Bakanlığına 600 İşçi Alımı İçin Başvurular Başladı Milyonların Maaşı Temmuz'da Artacak! İşte Kuruşu Kuruşuna Zamlı Maaşlar "CHP Listesindeki PKK'lı" Denilen Kenan Güler: Ben Siyasete AK Parti'de Başladım Jeofizik Mühendisi Cudi Dağı'nda Gezerken 12 Milyon Yıllık Fosil Buldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.3.2019 12:30:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sivas'ta Tad Portal Eğitim Toplantısı Düzenlendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]