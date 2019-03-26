Sivas'ta Tad Portal Eğitim Toplantısı Düzenlendi
1 saat önce
Sivas Tarım Orman Müdürlüğü tarafından "Tarım Arazileri Değerlendirme ve Bilgilendirme Sistemi" (TAD PORTAL) toplantısı düzenlendi.
Sivas
Tarım Orman Müdürlüğü tarafından "Tarım Arazileri Değerlendirme ve Bilgilendirme Sistemi" (TAD PORTAL) toplantısı düzenlendi.
Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Sivas Tarım Orman Müdürlüğünün ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve 2 gün süren toplantıya, Sivas, Kayseri
, Yozgat
, Nevşehir
, Kırşehir
ve Tokat
'tan Arazi Toplulaştırma ve Tarımsal Altyapı Şube Müdürlüğü teknik personelleri ile Tarım ve Orman Bakanlığı uzman heyeti katıldı.
Eğitimde, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yazılımı yapılan TAD PORTAL'ın tanıtımı yapılarak, kullanımı hakkında uygulamalı ve teorik bilgi verildi.
Açıklamada, 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu kapsamında tarım arazilerinin tarım dışı kullanımı amacıyla yapılan taleplerin değerlendirilmesinde ülke genelinde birlikteliğin sağlanması, taleplerin daha ivedilikle sonuçlandırılması, takip edilebilmesi, kayıtların güncel ve sağlıklı olmasının sağlanması amacıyla TAD PORTAL ve Bilgilendirme Portalı'nın kullanıma açıldığı belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 10:38 Kaynak: AA
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