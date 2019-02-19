Son Dakika Haberleri: Sivas'ta Takla Atan Otomobil Metrelerce Sürüklendi: 3 Yaralı

Sivas'ta Takla Atan Otomobil Metrelerce Sürüklendi: 3 Yaralı

1 saat önce

Sivas'ta sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atan otomobil metrelerce sürüklendi.

Sivas'ta Takla Atan Otomobil Metrelerce Sürüklendi: 3 Yaralı, System.String[]
Sivas'ta sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atan otomobil metrelerce sürüklendi. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza saat 20.00 sıralarında Ahmet Turan Gazi Mahallesi 80'inci Yıl Bulvarı'nda meydana geldi. Kent meydanı güzergahında ilerleyen K.M.K. (19) yönetimindeki 06 LPR 44 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak yaklaşık 80 metre sürüklendi. Kazada sürücü ile yanında bulunan G.A. (19) ve S.K. (19) yaralandı. Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıkları yaralıları Numune Hastanesi ile Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırdı. Yaralalılardan S.K.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 10:01 Kaynak: İHA

Ahmet Turan, Sivas, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kendi Kendine Hareket Eden Kamyoneti İçin "Cin Girmiş" Dedi Yasmin Erbil, Babasının Sağlık Durumu Hakkında Bilgi Vererek İlk Sözlerini Açıkladı!

Eski Ortağı ile Arkadaşını Vuran Saldırgan, Yakalanacağını Anlayınca İntihar Etti Motosikletli Sapık, Cezaevinden Çıktıktan 1 Hafta Sonra 10 Kadını Taciz Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.2.2019 23:04:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sivas'ta Takla Atan Otomobil Metrelerce Sürüklendi: 3 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]