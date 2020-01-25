Sivas'ta, taksi şarampole devrildi: 2 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sivas'ta, taksi şarampole devrildi: 2 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Sivas'ta, taksi şarampole devrildi: 2 ölü, 1 yaralı

7 saat önce

Sivas'ta, taksi şarampole devrildi: 2 ölü, 1 yaralıSivas'ta kontrolden çıkan taksinin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Sivas'ta, taksi şarampole devrildi: 2 ölü, 1 yaralı

Sivas'ta kontrolden çıkan taksinin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Sivas- Kayseri Karayolu'nun Taşlıdere mevkisinde meydana geldi. Teyfik Çiroğlu (61) yönetimindeki 58 T 0397 plakalı taksi, sürücüsünün direksiyonun kontrolünü kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç içinde sıkışan Ufuk Sunal (51) ve İsmail Doğan (66) olay yerinde hayatlarını kaybetti. Sürücü Teyfik Çiroğlu ise ağır yaralandı.

Çiroğlu ve Sunal'ın sıkışan cansız bedenleri, itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekiplerinin çabasıyla çıkartıldı. Yaralı Çiroğlu ise Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Sivas'ta, taksi şarampole devrildi: 2 ölü, 1 yaralı

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 05:58 Kaynak: DHA
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