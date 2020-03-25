Sivas'ta taksiler dezenfekte edildi, esnaf denetlendi - Son Dakika
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Sivas'ta taksiler dezenfekte edildi, esnaf denetlendi

7 saat önce

SİVAS'ta koronavirüs ile mücadele çalışmaları kapsamında kente faaliyet gösteren taksiler dezenfekte edilirken, zabıtalar da gıda satışı yapan iş yerlerini denetledi.

Sivas'ta taksiler dezenfekte edildi, esnaf denetlendi, System.String[]

SİVAS'ta koronavirüs ile mücadele çalışmaları kapsamında kente faaliyet gösteren taksiler dezenfekte edilirken, zabıtalar da gıda satışı yapan iş yerlerini denetledi.

Sivas Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında kentteki çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede belediye ekipleri kamu kurumları başta olmak üzere tüm sosyal alanlarda dezenfeksiyon çalışması yaptı. Halk otobüsleri, terminal, camiler, kamu binaları ve çok sayıda işçinin istihdam edildiği organize sanayi bölgesindeki fabrikalar gibi kalabalık ve risk oluşturacak alanlarda dezenfekte çalışmaları yapılırken, caddeler, sokaklar çocuk oyun alanlarıyla birlikte akan ve durgun sularda da ilaçlama çalışması gerçekleştirildi. Ayrıca son olarak kentte taksilerin de durakları ve araçları dezenfekte edilmeye başlandı.

Konu hakkında açıklama yapan Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Şaban Yalman, "Koronavirüse karşı hükümetimizin almış olduğu tedbirler var. Bizim de alacağımız kişisel ve kurumsal tedbirlerimiz olacaktır. Bu kapsamda belediyemizle birlikte daha önce halk otobüslerimize yaptığımız dezenfekte çalışmasına ek olarak şu anda da taksi duraklarımızda çalışma yapıyoruz. Belediyemize bu çalışması için teşekkür ediyoruz" dedi.

'BELEDİYEMİZ HER TÜRLÜ ÖNLEMİ ALIYOR'

Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Duman, koronavirüse karşı önlemlerin aralıksız devam ettiğini belirtti. Kentin birçok yerinde dezenfeksiyon ve ilaçlama çalışmalarının sürdüğünü hatırlatan Duman, şunları söyledi:

"Şoförler odasıyla birlikte organize ettiğimiz taksi duraklarına yönelik dezenfekte çalışmalarına da gece başladık ve şu anda da devam ediyoruz. Tüm duraklarımız ve taksilerimiz dezenfekte edilecek. Şehirde toplu taşımayla ilgili dezenfekte çalışmaları belirli periyotlarla sürekli yapılıyor. Kısa zamanda Devletimizin aldığı tedbirlerle bu virüsten kurtulacağımıza inanıyoruz."

Duman, aynı zamanda kente bahar temizliği de yaptıklarını ifade ederek, "Havaların müsaade etmesiyle birlikte akan ve durgun sularda ilaçlama çalışmalarımız devam ediyor. Mahallelerde sokak ve kaldırım temizliklerimiz aralıksız devam ediyor. Burada devletimiz belediyemiz her türlü tedbiri alıyor. Ama en önemli tedbir evde kalmak yönünde. Bu konuda vatandaşlarımızın sabır göstereceğine inanıyoruz" diye konuştu.

İŞ YERLERİ DE DENETLENDİ

Diğer yandan belediyeye bağlı zabıta ekipleri ile İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne bağlı ekip, şehirde faaliyet gösteren iş yerlerinde koronavirüs önlemleri kapsamında denetim gerçekleştirdi. Ekipler esnafa yönelik maske, eldiven kullanımı, açık alanda bulunan gıdaların toplanması ve müşterilerin belirli aralıklarla alışveriş yapmaları konusunda uyarılarda bulunarak, kurallara uygunluğu denetledi. Market, manav, şarküteri gibi esnaf gruplarının yer aldığı denetimlerde çalışanlara koronavirüse karşı uygulanacak önlemler hatırlatılırken sabah 09.00 ile akşam 21.00 arasındaki çalışma saatlerine uyulması konusunda bilgi verildi. Dışarıda tutulan yiyeceklerin içeri alınması gerektiğini hatırlatan ekipler, aynı zamanda kaldırım işgali konusunda da gerekli uyarılarda bulundu.


Sivas Belediyesi, Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 02:01 Kaynak: DHA

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