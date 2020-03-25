Sivas'ta taksiler ve duraklar dezenfekte ediliyor - Son Dakika

Sivas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında taksiler ve duraklarda dezenfekte işlemi başlatıldı.

Sivas Belediyesi Veteriner Müdürlüğü ekipleri, taksi durakları ile araçları dezenfekte etti.

Koronavirüse karşı tedbirlerin aralıksız devam ettiğini belirten Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Duman, şehrin muhtelif yerlerinde dezenfekte ve ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini söyledi.

Şoförler odasıyla taksi duraklarına yönelik dezenfekte işlemlerine başladıklarını aktaran Duman, "Tüm duraklarımız ve taksilerimiz dezenfekte edilecek. Şehirde toplu taşımayla ilgili dezenfekte çalışmaları belirli periyotlarla sürekli yapılıyor. Kısa zamanda devletimizin aldığı tedbirlerle bu virüsten kurtulacağımıza inanıyoruz." dedi.

Duman, belediye olarak bahar temizliği de başlattıklarını belirterek, "Akan ve durgun sularda ilaçlama çalışmalarımız devam ediyor. Mahallelerde sokak ve kaldırım temizliği aralıksız sürüyor." ifadesini kullandı.

Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Şaban Yalman ise şunları kaydetti:

"Koronavirüse karşı hükümetimizin almış olduğu tedbirler var. Bizim de alacağımız kişisel ve kurumsal tedbirlerimiz olacaktır. Bu kapsamda belediyemizle birlikte daha önce halk otobüslerimizde yaptığımız dezenfekteye ek olarak taksi ve duraklarımızda çalışma yapıyoruz. Belediyemize teşekkür ederiz."

Bu arada Sivas Belediyesi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimlerini sürdürüyor.