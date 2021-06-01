Sivas'ta tam kapanmada elektrik tüketimi arttı

Sivas'ta 2021 yılı Ramazan bayramında elektrik tüketimi 26 bin megavat saati bulurken tam kapanma süreci ile birlikte üç ilin toplam elektrik tüketimi yüzde 19,3 arttı.

2020 yılında olduğu gibi bu yıl da Ramazan Bayramı, pandeminin gölgesinde geçti. Tam kapanma nedeniyle evde geçen zamanın artması elektrik tüketimine de yansıdı. Sivas, Tokat ve Yozgat'ta elektrik dağıtım hizmeti görevini üstlenen, Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin (ÇEDAŞ) verilerine göre, bu yıl arife günü ve Ramazan Bayramı'nda üç ildeki toplam elektrik tüketimi geçen yılın bayram günlerine göre yüzde 19,3 arttı. 2020 yılında 23-26 Mayıs tarihleri arasında Sivas, Tokat ve Yozgat'taki toplam elektrik tüketimi 21 bin 805 megavat saat iken 12-15 Mayıs tarihleri arasında bu rakam 26 bin 17 megavat saati buldu. Bu artışta pandemiyle mücadele kapsamında ülke genelinde tam kapanmaya gidilmesinin etkisi ile tüketimin yüzde 35'ini gerçekleştiren mesken abonelerinden gelen yüksek talep ve Mayıs ayının kurak geçmesi nedeniyle tarımsal sulamalardaki ani yükseliş etkili oldu. - SİVAS