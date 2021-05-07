SİVAS'TA TAM KAPANMANIN İKİNCİ CUMA NAMAZINDA YOĞUNLUK - Son Dakika

SİVAS'ta, tam kapanmanın ikinci cumasında evlerine en yakın camiye gelerek cuma namazını kılan vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

Koronavirüsle mücadele kapsamında 29 Nisan saat 19.00'da başlayan ve 17 Mayıs günü saat 05.00'te sona erecek olan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında bakanlık, cuma namazı için araç kullanmaksızın camilere gidilebileceğini açıkladı. Bu kapsamda Sivas'ta tam kapanmanın ikinci cuması kılındı. Cuma namazını kılmak isteyenler ev ve iş yerlerine en yakın camilere gitti. Tam kapanmanın ilk cumasına göre katılımın arttığı görüldü. Vatandaşlar havanın da iyi olmasını fırsat bilerek, kent meydanındaki Kale Camisi'nin etrafında sosyal mesafe düzenine göre saf tutarak, namazlarını kıldı.