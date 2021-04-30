SİVAS'TA TAM KAPANMAYLA BİRLİKTE CADDE VE SOKAKLAR BOŞ KALDI - Son Dakika

SİVAS'TA TAM KAPANMAYLA BİRLİKTE CADDE VE SOKAKLAR BOŞ KALDI
30.04.2021 11:31
SİVAS'ta, 'tam kapanma' kararının uygulanmaya başlamasıyla birlikte sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde, cadde ve sokaklar boş kaldı.
SİVAS'ta, 'tam kapanma' kararının uygulanmaya başlamasıyla birlikte sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde, cadde ve sokaklar boş kaldı. Tarihi kent meydanı ıssız görüntüsüyle dikkat çekti.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde uygulanacak tam kapama kararın ardından Sivas'ta 17 gün sürecek olan sokağa çıkma ve seyahat kısıtlaması dün saat 19.00'da başladı. Tam kapanmanın ilk gününde vatandaşların önlemlere uymasıyla sokak ve caddeler boş kaldı. Kent genelinde hastane ve işe gidenler hariç sokağa çıkma kısıtlamasına uyulduğu gözlendi. Çifte Minareli Medrese, Buruciye Medresesi, Kale Cami, Kongre Binası ve Tarihi Valilik Binası'nın bir arada bulunduğu Cumhuriyet Meydanı ıssız kaldı. Boş kalan meydan dron ile de havadan da görüntülendi.
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