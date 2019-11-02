Son Dakika Haberleri: Sivas'ta tanker ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Sivas'ta tanker ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

Sivas'ta tanker ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

6 saat önce

Sivas'ta tanker ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Sivas'ta tanker ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı, System.String[]

Sivas'ta tanker ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, kaza saat 16.30 sıralarında Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Necmettin Erbakan Bulvarı üzerinden Sivas-Erzincan karayolu istikametine gitmekte olan O.B. idaresindeki 55 LT 484 plakalı kamyonet Organize Sanayi içerisinden kavşağa girmekte olan H.Y. idaresindeki 58 NH 131 plakalı tanker ile çarpıştı. Çarpışma sonucu kamyonet devrildi. Devrilmenin etkisiyle kamyonet içerisinde bulunan sürücü ile yanında bulunan B.B. hafif şekilde yaralandı. Yaralılar ambulansla Numune Hastanesine kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. - SİVAS

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 05:59 Kaynak: İHA
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