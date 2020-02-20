Sivas'ta tarihi eser operasyonu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Sivas'ta tarihi eser operasyonu - Son Dakika

Sivas'ta tarihi eser operasyonu

6 saat önce

Sivas'ta düzenlenen tarihi eser operasyonunda 157 parça tarihi eser ele geçirildi.

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Sivas'ta düzenlenen tarihi eser operasyonunda 157 parça tarihi eser ele geçirildi.


Sivas'ta aldığı bir ihbarı değerlendiren, Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezindeki bir adrese baskın düzenledi. Yapılan aramada 157 adet tarihi eser ele geçirildi. Adreste birde dedektör ele geçirildi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan bir kişi Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma kanununa muhalefet suçlaması ile işlem başlatıldı. Tarihi eserler Sivas Müze Müdürlüğüne teslim edildi. - SİVAS

Emniyet Müdürlüğü, Sivas, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 11:29 Kaynak: İHA
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