Sivas'ta tarihi eserler ele geçirildi - Son Dakika

Sivas'ta tarihi eserler ele geçirildi
SİVAS'ta polisin düzenlediği operasyonda 165 sikke, 12 yüzük ile tarihi eser olduğu değerlendirilen 18 parça eşya ele geçirildi.
SİVAS'ta polisin düzenlediği operasyonda 165 sikke, 12 yüzük ile tarihi eser olduğu değerlendirilen 18 parça eşya ele geçirildi.
Sivas Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine yaptıkları çalışmayla S.Ç. ve S.K.'yi düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 165 sikke, 12 yüzük ile tarihi eser niteliğindeki 18 parça eşya ele geçirildi.Şüpheliler hakkında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet suçu kapsamında işlem yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 16:07 Kaynak: DHA
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