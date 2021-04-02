Sivas'ta tarihi kongre binası önünde "2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü" standı açıldı - Son Dakika

Sivas'ta 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla Atatürk ve Kongre Müzesi önünde stant açıldı.

Kentte özel eğitim gören otizmli öğrencilerin öğretmenleriyle açtığı farkındalık standını, Vali Salih Ayhan da ziyaret etti.

Ellerinde "Ben değerliğim", "Beni koşulsuzca sevin" yazılı pankart tutan otizmli çocuklarla hatıra fotoğrafı çektiren Ayhan, standı ziyaret eden vatandaşlara çiçek verdi.

Burada açıklama yapan Ayhan, kent genelinde 337 otizmli öğrenci olduğunu belirtti.

Otizmli çocuklara devlet ve özel eğitim kurumlarında eğitim vererek sosyal devlet olma ilkesinin gereğini yerine getirdiklerini anlatan Ayhan, "Otizmli çocuklarımızı iyi anlamamız, onlara uygun eğitim vermemiz ve hızlı şekilde sosyal hayata entegre olmalarını sağlamamız gerekmekte. Bu çocuklarımız özel çocuklar. Onları sosyal hayata kazandırmanın püf noktası ise eğitimden geçiyor. Eğitim alarak, hayata küsmeden sağlık bir şekilde yaşamlarını sürdürmelerine önem veriyoruz." diye konuştu.