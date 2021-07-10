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SİVAS'TA TARIM VE HAYVANCILIĞI DESTEKLEMEK İÇİN TESİS KURULDU… - Son Dakika

SİVAS'TA TARIM VE HAYVANCILIĞI DESTEKLEMEK İÇİN TESİS KURULDU…

10.07.2021 12:07
SİVAS'TA TARIM VE HAYVANCILIĞI DESTEKLEMEK İÇİN TESİS KURULDU…, System.String[]

Sivas Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ve Tarımsal Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından Porsuk Köyünde temeli atılan Süt ve Damızlık Düve Üretimi Uygulama Eğitim Çiftliğinin açılışı gerçekleştirildi.

Sivas Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ve Tarımsal Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından Porsuk Köyünde temeli atılan Süt ve Damızlık Düve Üretimi Uygulama Eğitim Çiftliğinin açılışı gerçekleştirildi.

Merkeze bağlı Porsuk Köyünde hizmete açılan Süt ve Damızlık Düve Üretimi Uygulama Eğitim Çiftliğinin açılışına Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin, Vali Salih Ayhan, TKDK İl Müdürü Muhammet Ali Genç, Tarım ve Orman İl Müdürü Seyit Yıldız, Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Kamil Özcan, Sivas Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Kadir Çönger ile il protokolü katıldı.

Programda konuşan Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin, "Son yıllarda ilimizde tarım alanında TKDK aracılığıyla yatırımları biliyoruz, görüyoruz. Bugün Türkiye'nin ihtiyacı olan tek bir şey var oda üretmek. Hepimiz hangi alanda olursa olsun; üretimi destekleyen, üretimi artıran, doğal olarak da istihdama destek veren her alana tüm kurum ve kuruluşlar olarak destek olacağız. Bu sanayide, tarımda ve diğer alanlarda üretim odaklı bir yönetim anlayışını şehir olarak da ülke olarak da ortaya koymak zorundayız. 15 Mayıs'ta buranın temelini atmıştık 4 ay gibi kısa bir sürede açılışını yapmak, temelini attığımız tesisin bugün hizmete girdiğini görmek, ayrı bir mutluluk ayrı bir heyecan bizler için. Tabi bu heyecanını kaybetmeyen bu hizmetin Sivas'a kazandırılmasında emeği geçen Başkanımıza ve tüm kurumlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Burasını amacına uygun bir tesis olarak Sivas'ın tarım ve hayvancılığına ciddi destek olacak bir tesis olarak görüyoruz. Kamu, kurum ve kuruluşları ile yerel yönetimler olarak üretmek isteyen, istihdam sağlayan herkese destek olmak bizlerin asli görevidir. Bundan sonrada il özel idaremizle planlamalarımızı yaparken de daha çok üretim odaklı plan ve program yaptığımız zaman ben inanıyorum ki; kırsala desteğimiz her zamankinden daha çok olacaktır. " dedi.

Başkanımız Bilgin, "Bize düşende bu birliğimizi beraberliğimizi daha da pekiştirerek üretim odaklı her projeye bana ne demeden Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle birlikte üreterek birlikte kazanma anlayışını hakim kıldığımız zaman ben inanıyorum ki bu yıl ki Sivas nasıl ki 20 yıl önceki Sivas'tan çok çok daha iyi bir noktadaysa 10 yıl sonra geriye dönüp baktığımızda bugün temellerini attığımız, bugün ortaya koyduğumuz eserlerin üretime geçmesiyle birlikte çok daha farklı bir noktaya gelmiş olacağız. " ifadelerini kullandı.

"AİLEMİN SÜT SATARAK OKUTTUĞU BİR GENCİM" Üretim ve istihdam odaklı her projeyi desteklemek bizim bu ülkeye bu millete borcumuzdur diyen Başkanımız Bilgin, "Ürettiğimiz zaman ülkemizin daha hızlı kalkınacağına inanıyoruz çünkü çağımızda iki temel konu var biri Milli Güvenlik Savunma Sanayi diğeri ise gıda güvenliği. Gıda güvenliğini sağlamakta mutlaka profesyonel ve sermayenin sahip olduğu bu tesisleri kuracağız. Ancak kırsalda yaşayan çiftçimizi üreticimizi kırsalda tutacak tedbirleri almamız lazım. Bunu ben yaşayarak biliyorum ben evinde 2 3 inek bulunan ve ailemin süt satarak okuttuğu bir gencim bunu yaşayan biri olarak da o sigortaları da korumak adına başta ziraat odamıza damızlık ve süt birliklerimize büyük görevler düşüyor. İyi yönetildiği zaman iyi eserlerin ortaya çıktığını işte bu tesisle ortaya koyuyoruz. Burada önemli olan emanete sahip çıkmak emaneti emin ellere vererek istihdama üretime katkı sağlamaktır. " Diyerek sözlerini noktaladı.

Vali Salih Ayhan ise, bir idarecinin temelini attığı bir yerin açılışını yaptığı zaman çok güzel duygular hissettiğini belirterek, "Kadir Bey'i tebrik ediyorum. Emanet işin ehlinde olduğu zaman güzel işler çıkıyor. Biz de destek olmaya çalıştık. Tarımda ehemmiyetli bir yapının önemini burada görüyoruz. Tarımda örgütlü bir yapı ve ölçek ekonomisi çok önemli. Bu iki kavramı sahaya iyi yansıtırsak çok da güzel neticeler alabiliriz. Bizim görevimiz de destek olmak. Salgın döneminde gördük ki çok daha fazla çalışmamız lazım. Böyle çiftliklerle herkese örnek olacağız. " ifadelerini kullandı.

Ortak Akıl Çalıştayı'nda tarımla ilgili çok güzel fikirlerin ortaya çıktığını kaydeden Vali Ayhan, "İstişare, birliktelik ve eylem anlayışıyla bu sahayı ilmek ilmek dokumak istiyoruz. Çok güçlü bir alt yapımız ve hayvancılık potansiyelimiz var. Bir de küçük dokunuşlarla daha çok ivme kazandırabiliriz. Bu anlayışla Sivas, tarım ve hayvancılıkta bir üst olacak. " dedi.

Sivas'ın 1 milyon dekar ekilebilir tarım arazisine sahip olduğunu kaydeden Vali Ayhan, "Teşkilat yapımız çok güçlü. Güzel de birlikteliğimiz var. Sivas, tarımda cazibe merkezi olma yolunda hızla ilerliyor. Patates üretiminde Türkiye'de ilk 10'da tohumlukta 1'inciyiz, şeker pancarında ilk 10'dayız. Buğdayda yine aynı şekilde. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sivas, üreten bir şehir zaten bunu da daha da arttıracak. " şeklinde konuştu.

Plaket takdiminin ardından yapılan duayla birlikte Sivas Süt ve Damızlık Düve Üretimi Uygulama Eğitim Çiftliğinin açılışı gerçekleştirildi.

Oluşturma Tarihi : 12 Ekim, 2020

Okunma Sayısı : & 20862

Damızlık, Tarım, Sivas, TKDK, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum SİVAS'TA TARIM VE HAYVANCILIĞI DESTEKLEMEK İÇİN TESİS KURULDU… - Son Dakika


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