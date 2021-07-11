Üye Girişi
SİVAS'TA TARIM VE HAYVANCILIĞI DESTEKLEMEK İÇİN TESİS KURULDU… - Son Dakika

SİVAS'TA TARIM VE HAYVANCILIĞI DESTEKLEMEK İÇİN TESİS KURULDU…

11.07.2021 15:08
SİVAS'TA TARIM VE HAYVANCILIĞI DESTEKLEMEK İÇİN TESİS KURULDU…, System.String[]

Sivas Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ve Tarımsal Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından Porsuk Köyünde temeli atılan Süt ve Damızlık Düve Üretimi Uygulama Eğitim Çiftliğinin açılışı gerçekleştirildi.

Sivas Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ve Tarımsal Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından Porsuk Köyünde temeli atılan Süt ve Damızlık Düve Üretimi Uygulama Eğitim Çiftliğinin açılışı gerçekleştirildi.

Merkeze bağlı Porsuk Köyünde hizmete açılan Süt ve Damızlık Düve Üretimi Uygulama Eğitim Çiftliğinin açılışına Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin, Vali Salih Ayhan, TKDK İl Müdürü Muhammet Ali Genç, Tarım ve Orman İl Müdürü Seyit Yıldız, Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Kamil Özcan, Sivas Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Kadir Çönger ile il protokolü katıldı.

Programda konuşan Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin, "Son yıllarda ilimizde tarım alanında TKDK aracılığıyla yatırımları biliyoruz, görüyoruz. Bugün Türkiye'nin ihtiyacı olan tek bir şey var oda üretmek. Hepimiz hangi alanda olursa olsun; üretimi destekleyen, üretimi artıran, doğal olarak da istihdama destek veren her alana tüm kurum ve kuruluşlar olarak destek olacağız. Bu sanayide, tarımda ve diğer alanlarda üretim odaklı bir yönetim anlayışını şehir olarak da ülke olarak da ortaya koymak zorundayız. 15 Mayıs'ta buranın temelini atmıştık 4 ay gibi kısa bir sürede açılışını yapmak, temelini attığımız tesisin bugün hizmete girdiğini görmek, ayrı bir mutluluk ayrı bir heyecan bizler için. Tabi bu heyecanını kaybetmeyen bu hizmetin Sivas'a kazandırılmasında emeği geçen Başkanımıza ve tüm kurumlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Burasını amacına uygun bir tesis olarak Sivas'ın tarım ve hayvancılığına ciddi destek olacak bir tesis olarak görüyoruz. Kamu, kurum ve kuruluşları ile yerel yönetimler olarak üretmek isteyen, istihdam sağlayan herkese destek olmak bizlerin asli görevidir. Bundan sonrada il özel idaremizle planlamalarımızı yaparken de daha çok üretim odaklı plan ve program yaptığımız zaman ben inanıyorum ki; kırsala desteğimiz her zamankinden daha çok olacaktır. " dedi.

Başkanımız Bilgin, "Bize düşende bu birliğimizi beraberliğimizi daha da pekiştirerek üretim odaklı her projeye bana ne demeden Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle birlikte üreterek birlikte kazanma anlayışını hakim kıldığımız zaman ben inanıyorum ki bu yıl ki Sivas nasıl ki 20 yıl önceki Sivas'tan çok çok daha iyi bir noktadaysa 10 yıl sonra geriye dönüp baktığımızda bugün temellerini attığımız, bugün ortaya koyduğumuz eserlerin üretime geçmesiyle birlikte çok daha farklı bir noktaya gelmiş olacağız. " ifadelerini kullandı.

"AİLEMİN SÜT SATARAK OKUTTUĞU BİR GENCİM" Üretim ve istihdam odaklı her projeyi desteklemek bizim bu ülkeye bu millete borcumuzdur diyen Başkanımız Bilgin, "Ürettiğimiz zaman ülkemizin daha hızlı kalkınacağına inanıyoruz çünkü çağımızda iki temel konu var biri Milli Güvenlik Savunma Sanayi diğeri ise gıda güvenliği. Gıda güvenliğini sağlamakta mutlaka profesyonel ve sermayenin sahip olduğu bu tesisleri kuracağız. Ancak kırsalda yaşayan çiftçimizi üreticimizi kırsalda tutacak tedbirleri almamız lazım. Bunu ben yaşayarak biliyorum ben evinde 2 3 inek bulunan ve ailemin süt satarak okuttuğu bir gencim bunu yaşayan biri olarak da o sigortaları da korumak adına başta ziraat odamıza damızlık ve süt birliklerimize büyük görevler düşüyor. İyi yönetildiği zaman iyi eserlerin ortaya çıktığını işte bu tesisle ortaya koyuyoruz. Burada önemli olan emanete sahip çıkmak emaneti emin ellere vererek istihdama üretime katkı sağlamaktır. " Diyerek sözlerini noktaladı.

Vali Salih Ayhan ise, bir idarecinin temelini attığı bir yerin açılışını yaptığı zaman çok güzel duygular hissettiğini belirterek, "Kadir Bey'i tebrik ediyorum. Emanet işin ehlinde olduğu zaman güzel işler çıkıyor. Biz de destek olmaya çalıştık. Tarımda ehemmiyetli bir yapının önemini burada görüyoruz. Tarımda örgütlü bir yapı ve ölçek ekonomisi çok önemli. Bu iki kavramı sahaya iyi yansıtırsak çok da güzel neticeler alabiliriz. Bizim görevimiz de destek olmak. Salgın döneminde gördük ki çok daha fazla çalışmamız lazım. Böyle çiftliklerle herkese örnek olacağız. " ifadelerini kullandı.

Ortak Akıl Çalıştayı'nda tarımla ilgili çok güzel fikirlerin ortaya çıktığını kaydeden Vali Ayhan, "İstişare, birliktelik ve eylem anlayışıyla bu sahayı ilmek ilmek dokumak istiyoruz. Çok güçlü bir alt yapımız ve hayvancılık potansiyelimiz var. Bir de küçük dokunuşlarla daha çok ivme kazandırabiliriz. Bu anlayışla Sivas, tarım ve hayvancılıkta bir üst olacak. " dedi.

Sivas'ın 1 milyon dekar ekilebilir tarım arazisine sahip olduğunu kaydeden Vali Ayhan, "Teşkilat yapımız çok güçlü. Güzel de birlikteliğimiz var. Sivas, tarımda cazibe merkezi olma yolunda hızla ilerliyor. Patates üretiminde Türkiye'de ilk 10'da tohumlukta 1'inciyiz, şeker pancarında ilk 10'dayız. Buğdayda yine aynı şekilde. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sivas, üreten bir şehir zaten bunu da daha da arttıracak. " şeklinde konuştu.

Plaket takdiminin ardından yapılan duayla birlikte Sivas Süt ve Damızlık Düve Üretimi Uygulama Eğitim Çiftliğinin açılışı gerçekleştirildi.

Oluşturma Tarihi : 12 Ekim, 2020

Okunma Sayısı : & 20863

Damızlık, Tarım, Sivas, TKDK, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum SİVAS'TA TARIM VE HAYVANCILIĞI DESTEKLEMEK İÇİN TESİS KURULDU… - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Fenerbahçe, Boupendza transferinde sona geldi 16:27 Fenerbahçe, Boupendza transferinde sona geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Bahçeli'den yıl dönümü hediyesi geldi! Anlamlı hediye dikkat çekti 16:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Bahçeli'den yıl dönümü hediyesi geldi! Anlamlı hediye dikkat çekti Kolpaçino'nun Sabri abisi Aydemir Akbaş açıkladı: Mirasını Galatasaray'a bağışlıyor 15:28 Kolpaçino'nun Sabri abisi Aydemir Akbaş açıkladı: Mirasını Galatasaray'a bağışlıyor
WhatsApp'a yeni bir özelik geldi! Artık mesajlar bir kez görüntülendikten sonra kaybolacak 15:04 WhatsApp'a yeni bir özelik geldi! Artık mesajlar bir kez görüntülendikten sonra kaybolacak Nöbet yerinde bulunmayan doktorla başhekim yardımcısının kavgası hastaneyi karıştırdı 14:46 Nöbet yerinde bulunmayan doktorla başhekim yardımcısının kavgası hastaneyi karıştırdı Bartın'da Delta varyantı alarmı! Kurban Bayramı'nda yöresel etkinlikler yasaklandı 14:43 Bartın'da Delta varyantı alarmı! Kurban Bayramı'nda yöresel etkinlikler yasaklandı
Polisin tabancasından çıkan kurşun aileyi parçaladı: Eşi öldü, kayınvalidesi yaralı 14:08 Polisin tabancasından çıkan kurşun aileyi parçaladı: Eşi öldü, kayınvalidesi yaralı Kavgayı ayırmaya giden ekonomist, başına aldığı satır darbesiyle hayatını kaybetti 13:22 Kavgayı ayırmaya giden ekonomist, başına aldığı satır darbesiyle hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
16:11 Topuk Yaylası'nı ziyaret eden Ali Koç'un Pereira'ya sarılması ve Caner'le verdiği kare dikkat çekti
16:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Bahçeli'den yıl dönümü hediyesi geldi! Anlamlı hediye dikkat çekti
15:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47. Yıl dönümü nedeniyle Lefkoşa'daki "Şöhretler Karması" maçında sahaya çıkacak
15:28 Kolpaçino'nun Sabri abisi Aydemir Akbaş açıkladı: Mirasını Galatasaray'a bağışlıyor
15:05 Otogarda bulunan cesedin sırrı ortaya çıktı! Müzikholde dövülüp taksiciler tarafından bir kenara atılmış
15:04 WhatsApp'a yeni bir özelik geldi! Artık mesajlar bir kez görüntülendikten sonra kaybolacak
14:46 Nöbet yerinde bulunmayan doktorla başhekim yardımcısının kavgası hastaneyi karıştırdı
14:44 Futbolcuların kalçalarına bakıp gelecekten haber veren medyum, EURO 2020 finalinde kupayı kazanacak takımı tahmin etti
14:43 Bartın'da Delta varyantı alarmı! Kurban Bayramı'nda yöresel etkinlikler yasaklandı
13:58 İki gündür kayıp olarak aranıyordu! Gencin cesedi uçurumun dibinde bulundu
Tartışmanın dozu yükseliyor! Kendisi için Tartışmanın dozu yükseliyor! Kendisi için "çürümüş zihniyetli" diyen Bakan Varank'a Naci Görür'den yanıt: Objektif olan her insan görür         
16:30
Topuk Yaylası'nı ziyaret eden Ali Koç'un Pereira'ya sarılması ve Caner'le verdiği kare dikkat çekti Topuk Yaylası'nı ziyaret eden Ali Koç'un Pereira'ya sarılması ve Caner'le verdiği kare dikkat çekti         
16:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47. Yıl dönümü nedeniyle Lefkoşa'daki Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47. Yıl dönümü nedeniyle Lefkoşa'daki "Şöhretler Karması" maçında sahaya çıkacak         
15:56
Otogarda bulunan cesedin sırrı ortaya çıktı! Müzikholde dövülüp taksiciler tarafından bir kenara atılmış Otogarda bulunan cesedin sırrı ortaya çıktı! Müzikholde dövülüp taksiciler tarafından bir kenara atılmış         
15:06
Boğazdan geçen savaş gemilerinin aşırı hız yapması sonucu oluşan sert dalgalar bir kafeyi sular altında bıraktı Boğazdan geçen savaş gemilerinin aşırı hız yapması sonucu oluşan sert dalgalar bir kafeyi sular altında bıraktı         
15:03
Futbolcuların kalçalarına bakıp gelecekten haber veren medyum, EURO 2020 finalinde kupayı kazanacak takımı tahmin etti Futbolcuların kalçalarına bakıp gelecekten haber veren medyum, EURO 2020 finalinde kupayı kazanacak takımı tahmin etti         
14:45
Aracını gelin arabası gibi süsledi, boşanma davasına gitti Aracını gelin arabası gibi süsledi, boşanma davasına gitti         
14:14
Bayram öncesi oteller yüzde 100 doldu! 6 bin nüfuslu Amasra'ya 200 bin turist bekleniyor Bayram öncesi oteller yüzde 100 doldu! 6 bin nüfuslu Amasra'ya 200 bin turist bekleniyor         
13:34
Eski ABD Başkanı Trump'ın da izlediği büyük dövüşte Conor McGregor'un ayağı kırıldı, maçı Dustin Pourier kazandı Eski ABD Başkanı Trump'ın da izlediği büyük dövüşte Conor McGregor'un ayağı kırıldı, maçı Dustin Pourier kazandı         
11:32
Fransız turistlerin katıldığı mavi yolcuk iyi bitmedi: Karanlıkta vücudumuzu okşayıp öpmeye çalıştılar Fransız turistlerin katıldığı mavi yolcuk iyi bitmedi: Karanlıkta vücudumuzu okşayıp öpmeye çalıştılar         
10:08
15 yaşındaki Elif'in ölümüne ilişkin soruşturmada tutuklanan şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı 15 yaşındaki Elif'in ölümüne ilişkin soruşturmada tutuklanan şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı         
09:59
Talihsiz adam, vahşi ayının kurbanı olmuş! Cansız bedeni gören kardeşler perişan oldu Talihsiz adam, vahşi ayının kurbanı olmuş! Cansız bedeni gören kardeşler perişan oldu         
09:45
2 çocuk annesi kadın, arabanın içinde 16 yaşındaki çocuğa tecavüz ederken yakalandı 2 çocuk annesi kadın, arabanın içinde 16 yaşındaki çocuğa tecavüz ederken yakalandı         
23:30
13 yaşında doğum yaptı! Şimdiki halini ve kızını görenler inanamıyor 13 yaşında doğum yaptı! Şimdiki halini ve kızını görenler inanamıyor         
22:43
Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel, siyah bikinili fotoğrafını önce paylaştı sonra sildi Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel, siyah bikinili fotoğrafını önce paylaştı sonra sildi         
19:16
Haiti'de sular durulmuyor! Devlet Başkanı Mose'un öldürülmesinden sonra, 2 zanlıyı halatlarla bağlayıp kanlar içinde sokaklarla sürüklediler Haiti'de sular durulmuyor! Devlet Başkanı Mose'un öldürülmesinden sonra, 2 zanlıyı halatlarla bağlayıp kanlar içinde sokaklarla sürüklediler         
11:54
Petek Dinçöz, estetiğin ölçüsünü kaçırdı! Çok farklı birine dönüştü Petek Dinçöz, estetiğin ölçüsünü kaçırdı! Çok farklı birine dönüştü         
11:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2021 16:42:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: SİVAS'TA TARIM VE HAYVANCILIĞI DESTEKLEMEK İÇİN TESİS KURULDU… - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement