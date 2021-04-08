Sivas'ta tashih-i huruf kursunu tamamlayan 26 din görevlisi bitirme sınavına katıldı - Son Dakika

Sivas'ta tashih-i huruf kursunu tamamlayan 26 din görevlisi bitirme sınavına katıldı

Sivas İl Müftülüğü bünyesinde 2020-2021 eğitim öğretim yılı döneminde açılan tashih-i huruf kursunda eğitim alan 26 din görevlisi bitirme sınavına katıldı.

Sivas İl Müftülüğü bünyesinde 2020-2021 eğitim öğretim yılı döneminde açılan tashih-i huruf kursunda eğitim alan 26 din görevlisi bitirme sınavına katıldı. Müftülükten yapılan açıklamaya göre, Diyanet İşleri Başkanlığınca Kur'an kursu ve cami hizmetlerini yürüten personelin bilgi ve becerilerini geliştirmek, Kur'an-ı Kerim'i güzel okumalarını sağlamak amacıyla açılan tashih-i hurf kursuna kent genelinde görev yapan 26 din görevlisi katıldı. İl Müftülüğü Kadıburhaneddin Kur'an Kursu ve Eğitim Merkezi'nde 6 ay süren kursu tamamlayan din görevlileri, Diyanet İşleri Başkanlığının belirlediği komisyon karşısında kurs bitirme sınavına katıldı. Sınavda başarılı olan din görevlileri bitirme belgesi almaya hak kazanacak.

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