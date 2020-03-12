Sivas'ta tatili duyan öğrenciler bilet satış noktalarına akın etti - Son Dakika

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Sivas'ta tatili duyan öğrenciler bilet satış noktalarına akın etti
6 saat önce
Sivas'ta okulların 3 hafta boyunca tatil olduğunu öğrenen üniversite öğrencileri memleketlerine gidebilmek için bilet satış noktalarına akın ettiCumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan korona virüs zirvesinin sona ermesinin ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim...
Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 09:11 Kaynak: İHA
Sivas'ta okulların 3 hafta boyunca tatil olduğunu öğrenen üniversite öğrencileri memleketlerine gidebilmek için bilet satış noktalarına akın etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan korona virüs zirvesinin sona ermesinin ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İlkokul, ortaokul ve liselerin 16 Mart'tan itibaren bir hafta üniversitelerin ise 3 hafta tatil edileceğini duyurdu. Sivas'ta okuyan üniversite öğrencileri okulların tatil olduğunu duyunca adeta bilet satış noktalarına akın etti. Birçok üniversite öğrencisi kentte bulunan otobüs bilet satış noktaları ile terminallere giderek bilet alabilmek için sıraya girdi. Öğrenciler bilet alabilmek için dakikalarca sırada bekledi. - SİVAS
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