Sivas'ta tatili duyan öğrenciler bilet satış noktalarına akın etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sivas'ta tatili duyan öğrenciler bilet satış noktalarına akın etti - Son Dakika

Sivas'ta tatili duyan öğrenciler bilet satış noktalarına akın etti

6 saat önce

Sivas'ta okulların 3 hafta boyunca tatil olduğunu öğrenen üniversite öğrencileri memleketlerine gidebilmek için bilet satış noktalarına akın ettiCumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan korona virüs zirvesinin sona ermesinin ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim...

Sivas'ta tatili duyan öğrenciler bilet satış noktalarına akın etti, System.String[]

Sivas'ta okulların 3 hafta boyunca tatil olduğunu öğrenen üniversite öğrencileri memleketlerine gidebilmek için bilet satış noktalarına akın etti


Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan korona virüs zirvesinin sona ermesinin ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İlkokul, ortaokul ve liselerin 16 Mart'tan itibaren bir hafta üniversitelerin ise 3 hafta tatil edileceğini duyurdu. Sivas'ta okuyan üniversite öğrencileri okulların tatil olduğunu duyunca adeta bilet satış noktalarına akın etti. Birçok üniversite öğrencisi kentte bulunan otobüs bilet satış noktaları ile terminallere giderek bilet alabilmek için sıraya girdi. Öğrenciler bilet alabilmek için dakikalarca sırada bekledi. - SİVAS

Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 09:11 Kaynak: İHA
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