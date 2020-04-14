Sivas'ta tatlı su çeşmeleri koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılacak - Son Dakika

Sivas'ta tatlı su çeşmeleri koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılacak

Sivas Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Paşabahçe Piknik ve Mesire Alanı'nda bulunan tatlı su çeşmelerini kapatma kararı aldı.

Sivas Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Paşabahçe Piknik ve Mesire Alanı'nda bulunan tatlı su çeşmelerini kapatma kararı aldı. Belediyeden yapılan açıklamada, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında Paşabahçe Piknik ve Mesire Alanı'nda bulunan Mihri Vefa tatlı su çeşmelerinde sosyal mesafe kuralları ihlal edildiğinden sağlığımız için geçici bir süre kapatma kararı alınmıştır." denildi. Mesire alanında bulunan çok sayıda tatlı su çeşmesi, bu gece saat 00.00'dan itibaren kapatılacak.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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