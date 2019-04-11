Sivas'ta Teğmene Fetö Gözaltısı
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Sivas'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında bir teğmen gözaltına alındı.
Sivas'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında bir teğmen gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 05:07 Kaynak: AA
Van Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında halen görevde olan jandarma teğmen E.Ö. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Şüpheli E.Ö, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.
Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, emniyete götürüldü.
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