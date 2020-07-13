Sivas'ta tek tuşla taksi dönemi - Son Dakika

Sivas'ta tek tuşla taksi dönemi

-Sivas'ta tek tuşla taksi dönemi -Sivas Kültür A.Ş'nin projesi olan TakSivas uygulaması ile en yakın taksi, tek tuşla müşterinin bulunduğu noktaya gidecek Sivas Kültür A.Ş'nin projesi olan TakSivas uygulaması ile en yakın taksi, tek tuşla müşterinin bulunduğu noktaya gidecek.

- Sivas'ta tek tuşla taksi dönemi

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-Sivas Kültür A.Ş'nin projesi olan TakSivas uygulaması ile en yakın taksi, tek tuşla müşterinin bulunduğu noktaya gidecek

SİVAS - Sivas Kültür A.Ş'nin projesi olan TakSivas uygulaması ile en yakın taksi, tek tuşla müşterinin bulunduğu noktaya gidecek.

Sivas Valiliği himayesinde Sivas Belediyesi ve İl Özel İdare'nin iştirakı ile kurulan Kültür A.Ş, Sivas'ta ulaşımı kolaylaştıracak bir yazılıma imza attı. TakSivas uygulamısı; Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve İl Protokolünün katılımıyla tanıtıldı. Valilik binası Vali Dr. Hasan Canpolat Toplantı Salonunda yapılan tanıtımda, geliştirilen uygulama hakkında bilgiler verildi. Toplantının ardından Valilik binasının önünde Vali Ayhan ve Başkan Bilgin tarafından uygulama temsili olarak kullanıldı .Uygulamayı telefonuna yükleyen vatandaşlar tek düğme ile en yakın taksi bulundukları yere gelecek. Ayhan ve Bilgin taksi çağırarak temsili olarak bir yerden bir yere yolculuk yaptı. Tanıtım toplantısında konuşma yapan Belediye Başkanı Hilmi Bilgin,dijital bir çağa doğru gidildiğini belirterek, "Teknolojinin gelişimini kullanarak Sivas'ın doğru ve dijital ortamı da kullanarak etkin bir şekilde tanıtımı yapılması noktasında bu projeyi hayata geçirdik. Ben bunun bir başlangıç olduğuna inanıyorum. Önümüzde ki süreçte bu meyve verecek, uzun yıllar Sivas'ı besleyecek, Sivas'a değer katacak bu projeler daha da olgunlaşarak çok çok iyi bir noktaya geleceğine inanıyorum. Bu noktada eksiklikler olabilir, yapılmamışlar olabilir ama dediğim gibi tamamen iyi niyetli ve uzun vadeli felsefe üzerine kurulmuş bir projenin tanıtım noktasındayız. Bugün tanıtımını yaptığımız ve hayata geçireceğimiz TakSivas uygulamasının şehrimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

İlk yerel Sivas'ta uygulandı

Konuya ilişkin açıklamalar da bulunan Vali Salih Ayhan ise, Sivas'ta 400 civarında taksi olduğu belirterek, "Şuan sisteme entegre olan 80 civarında kişi var. Bu sisteme girecek olan herkesin mutlak suretle bir eğitim modeliyle geçmesi gerekir. Bu arkadaşlarımız kabul ettiler ve sisteme entegre oldular. Bu da farklı bir isimle Türkiye'de gündem olan bir modeldi. Biz bunun ilk yerelini Sivas'ta bu şekilde uygulamış olduk" dedi.

Hilmi Bilgin, Salih Ayhan, Sivas, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 15:23 Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Sivas'ta tek tuşla taksi dönemi - Son Dakika
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