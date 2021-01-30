Tekstil malzemesi yüklü tır yandı - Son Dakika

Sivas'ın Gölova ilçesinde seyir halindeyken alev alan tekstil malzemesi yüklü tır yandı.
Alınan bilgiye göre, İstanbul'dan Ağrı'ya tekstil malzemesi götüren Sulhattin Tanrıverdi yönetimindeki 04 AG 105 plakalı tır, D-100 kara yolu Gölova yol ayrımı yakınlarında yanmaya başladı.
Alevler, kısa sürede tırın dorsesine sıçradı.
Yangını görenlerin Gölova Belediyesi itfaiye ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale etti.
Söndürülen yangın sonrası tır kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA
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