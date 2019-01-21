Sivas'ta Telef Edilmiş Kurt Bulundu
1 saat önce
Sivas'ın İmranlı ilçesinde avcılar tarafından vurulduğu değerlendirilen kurt bulundu.
Sivas
'ın İmranlı
ilçesinde avcılar tarafından vurulduğu değerlendirilen kurt bulundu.
Alınan bilgiye göre, Sivas- Erzincan
kara yolu İmranlı ilçesi Yaylacık Mahallesi yakınlarında vatandaşlar, yolun emniyet şeridinde bir hayvanın yerde yattığını gördü. Vatandaşlar kontrol ettikleri ölü hayvanın kurt olduğunu belirledi.
Karın bölgesinden tüfekle vurularak telef edildiği değerlendirilen kurt, karayolları ekiplerince araziye bırakıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 02:57 Kaynak: AA
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