Sivas'ta Telef Olan Kurt Otopsiye Gönderilecek
38 dakika önce
Sivas'ın İmranlı ilçesinde avcılar tarafından vurulduğu değerlendirilen kurt, incelenmek üzere Samsun'a gönderilecek.
Sivas
'ın İmranlı
ilçesinde avcılar tarafından vurulduğu değerlendirilen kurt, incelenmek üzere Samsun
'a gönderilecek.
Sivas- Erzincan
kara yolu İmranlı ilçesi Yaylacık Mahallesi yakınlarında vatandaşlar tarafından yolun emniyet şeridinde telef olmuş halde bulunan kurt, Doğa Koruma ve Milli Parklar
Şube Müdürlüğünden gelecek görevlilerin yapacağı incelemenin ardından İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edilecek.
Telef olan hayvanın daha sonra Samsun'da laboratuvarda inceleneceğini öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 06:46 Kaynak: AA
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