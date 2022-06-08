Baraj gölünün çevresinin 64 kilometre olduğunu belirten yetkililer, göl çevresinin her alanının ayrı bir manzara olduğunu, özellikle piknikçilerin uğrak yeri haline geldiğini ifade etti.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sivas'ta 'Temiz Çevre, Temiz Suşehri' etkinliği düzenlendi - Son Dakika

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