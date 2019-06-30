Sivas'ta termometreler 10 dereceyi gösterdi
1 saat önce
Sivas'ta termometreler 10 dereceyi gösterdiSİVAS - Sivas'ta gün içerisinde hava sıcaklığı 10 dereceye kadar düştü.
Sivas
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 10:43 Kaynak: İHA
'ta termometreler 10 dereceyi gösterdi
SİVAS - Sivas'ta gün içerisinde hava sıcaklığı 10 dereceye kadar düştü.
Sivas'ta hava sıcaklığı mevsim normallerinin altına düştü. Haziran ayının son gününde Sivas'ta gün içerisinde ölçülen sıcaklık 10 derece oldu. Sabah
saatlerinde ise hava sıcaklığı 7 dereceye kadar geriledi. Kışlık montlar çıkartıldı ve giyildi. Soğuğun etkisi ile cadde ve sokaklar da boşaldı. Gençler havanın aniden soğuduğunu, üşüdüklerini bu nedenle montlarını giyerek dışarı çıktıklarını belirttiler.
Ekrem İmamoğlu duyurdu: İsrafı kamuoyuyla paylaşacağız
Ahmet Davutoğlu'ndan 23 Haziran yorumu: Büyük hüzün duyuyorum
Libya Ordusundan açıklama: Alıkonulan Türklerden haberimiz yok