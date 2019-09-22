Son Dakika Haberleri: Sivas'ta termometreler eksi 1 dereceyi gösterdi! Kışlık elbiselerle sokağa çıktılar
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Sivas'ta termometreler eksi 1 dereceyi gösterdi! Kışlık elbiselerle sokağa çıktılar

1 dakika önce

Sivas'ta hava sıcaklığı hissedilir derece azaldı. Kent merkezinde gündüz 10 derece ölçülen hava sıcaklığı akşam saatlerinde eksi 1 derece olarak ölçüldü. Vatandaşlar gündüz tişörtle gezilirken, akşam saatlerinde tişörtün yerini kışlık giysiler aldı

Sivas'ta termometreler eksi 1 dereceyi gösterdi! Kışlık elbiselerle sokağa çıktılar, System.String[]

Türkiye'nin bazı bölgelerin sıcaklıklar hissedilir derecede düştü. Çok sayıda ile yılın ilk karı yağarken Sivas'ta termometreler eksi 1 dereceyi gösterdi.

GÜNDÜZ TİŞÖRTLE GECE KIŞLIK ELBİSELERLE DIŞARI ÇIKTILAR

Sivas kent merkezinde gündüz 10 derece ölçülen hava sıcaklığı akşam saatlerinde sıfırın altında eksi 1 derece olarak ölçüldü. Vatandaşlar kışlık elbiseleri çıkardı. Kentte vatandaşlar gündüz tişörtle gezilirken, akşam saatlerinde tişörtün yerini kışlık giysiler aldı. Vatandaşlar havanın soğuk olduğunu ve üşüdüklerini dile getirdi.

3 İLE YILIN İLK KARI DÜŞMÜŞTÜ

Türkiye'de hava sıcaklıklarının düşüşüyle birlikte Gümüşhane, Trabzon ve Ardahan'ın yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı. Yetkililer buzlanma uyarısı yaptı.

Türkiye, Sivas, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 12:15 Kaynak: İHA
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