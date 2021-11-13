Son dakika haberleri... Terör örgütüne ait sığınak ve yaşam malzemesi bulundu - Son Dakika

Sivas'ın İmranlı ilçesinde terör örgütüne ait sığınaklar ve ele geçirilen bazı yaşam malzemeleri imha edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İmranlı ilçesi kırsalında gerçekleştirilen arama tarama faaliyetinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanılan çeşitli ebatta 4 sığınak buldu.

Ekipler, bir bölümü depo olarak kullanılan sığınaklarda yaptıkları aramada patlayıcı madde olduğu değerlendirilen 1 kilogram kimyasal madde ile kıyafet, ayakkabı ve çeşitli yaşam malzemesi ele geçirdi.

Malzemelerden bir bölümünü imha eden jandarma, delil niteliğindeki bazı malzemeleri muhafaza altına aldı.