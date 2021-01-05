Sivas'ta teröristlere ait sığınak ele geçirildi - Son Dakika

Sivas'ta teröristlere ait sığınak ele geçirildi

05.01.2021 12:11
Sivas'ta teröristlere ait sığınak ele geçirildi, System.String[]

Sivas'ın Koyulhisar ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyonda terör örgütü PKK'ya ait bir sığınak ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Sivas'ın Koyulhisar ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyonda terör örgütü PKK'ya ait bir sığınak ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Sivas İl Jandarma Komutanlığına bağlı Terörle Mücadele Şube timleri ve komando timleri, Koyulhisar ilçesi kırsalında Şehit J. Asb. Kd. Çvş. Bekir Pehlivan operasyonu gerçekleştirdi. Üçmerek Yaylası bölgesinde yürütülen arazi tarama faaliyetleri sırasında bölücü terör örgütü mensuplarınca geçmiş dönemde kullanıldığı değerlendirilen bir adet sığınak ve sığınak içerisinde muhtelif yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Bölgede, terör örgütlerinin geçiş güzergahı olarak kullandığı noktalarda operasyonlar sürdürülüyor.

(Mustafa Koçyiğit/İHA)

Sivas'ta teröristlere ait sığınak ele geçirildi
Sivas'ta teröristlere ait sığınak ele geçirildi
Sivas'ta teröristlere ait sığınak ele geçirildi
Sivas'ta teröristlere ait sığınak ele geçirildi

Koyulhisar, Sivas, Terör, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sivas'ta teröristlere ait sığınak ele geçirildi - Son Dakika


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