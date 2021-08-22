Üye Girişi
Sivas'ta tescilli "Şarkışla kilimi"nin üretimini yaygınlaştırmak için kurs düzenlendi - Son Dakika

Sivas'ta tescilli "Şarkışla kilimi"nin üretimini yaygınlaştırmak için kurs düzenlendi

22.08.2021 11:36
Sivas'ta tescilli

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde coğrafi işaret tescilli "Şarkışla kilimi"nin üretiminin yaygınlaştırılması amacıyla düzenlen kursta, kursiyerler tezgah başına geçti.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde coğrafi işaret tescilli "Şarkışla kilimi"nin üretiminin yaygınlaştırılması amacıyla düzenlen kursta, kursiyerler tezgah başına geçti.

Kaymakam Necati Aktan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen ve Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ertan Aydemir ile Şarkışla Belediyesine ait atölyede düzenlenen kursu ziyaret ederek, çalışmalar hakkında kurs öğreticisi Gülsüm Timurkaynak'tan bilgi aldı.

Kilimlerin satışı ve tanıtımı için çalışma başlattıklarını belirten Aktan, "Şarkışla kiliminin coğrafi tescili 17 Temmuz 2019'da alındı. Kilim dokumanın yaygınlaşması amacıyla İŞKUR İl Müdürlüğü desteğiyle 20 kursiyerimize kurs açtık. Halk eğitim müdürlüğümüz ve hocalarımızla birlikte kursiyerlerimiz birkaç haftadır üretim yapıyorlar. Bunun pazarlanması, satışını için bazı faaliyetlerimiz olacak. Emeği geçen öğretmenlerimize, kursiyerlerimize ve özelikle de Valimiz Salih Ayhan'a çok teşekkür ediyorum." dedi.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ertan Aydemir ise amaçlarının geçmişteki kültürü genç nesillere aktarmak olduğunu aktararak,"Şarkışla kilimini yaygınlaştırmak ve adından söz ettirmek için bu kursu açtık. Şu anda 20 kursiyerimiz kursa devam ediyor. Amacımız, buradaki kursiyerler vasıtasıyla geçmişteki önemli bir kültürümüz olan Şarkışla kilimini, genç nesillere aktarmak." ifadelerini kullandı.

Kurs öğreticisi Gülsüm Timurkaynak'da, kursiyerlerin günlük 6 saat çalışarak harçlıklarını da çıkardıklarını söyledi.

Şarkışla kilimi "altıgen, akrep, çengel, eli belinde, göz motifi, koç boynuzu, koç başı, kurt ağzı, kurt izi, nazarlık ve su yolu" gibi motifleriyle biliniyor. Kurulan atölyede kilimleri büyük bir özenle dokuyan kursiyerler hem el becerini geliştiriyor, hem de para kazanıyor.

Sivas'ta tescilli Şarkışla kilimi nin üretimini yaygınlaştırmak için kurs düzenlendi
Sivas'ta tescilli Şarkışla kilimi nin üretimini yaygınlaştırmak için kurs düzenlendi
Sivas'ta tescilli Şarkışla kilimi nin üretimini yaygınlaştırmak için kurs düzenlendi
Sivas'ta tescilli Şarkışla kilimi nin üretimini yaygınlaştırmak için kurs düzenlendi
Sivas'ta tescilli Şarkışla kilimi nin üretimini yaygınlaştırmak için kurs düzenlendi

Halk Eğitim Merkezi, Şarkışla, Hisarcık, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sivas'ta tescilli 'Şarkışla kilimi'nin üretimini yaygınlaştırmak için kurs düzenlendi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

11:44 "İşimle gündeme gelmek istiyorum" diyen Buket Aydın konserde giydiği dekolteli elbisesiyle göz kamaştırdı Sarı-kırmızılı takımın Hatayspor maçı öncesi yeni transfer Victor Nelsson'un lisansı çıktı 11:26 Sarı-kırmızılı takımın Hatayspor maçı öncesi yeni transfer Victor Nelsson'un lisansı çıktı Tecavüze uğradığını iddia edip intihar eden Eda Nur'un kardeşinden dikkat çeken sözler: Annemin derdi para 11:22 Tecavüze uğradığını iddia edip intihar eden Eda Nur'un kardeşinden dikkat çeken sözler: Annemin derdi para
Bursaspor'un takımın başında görmek istediği Emre Belözoğlu, teşekkür edip teklifi geri çevirdi 11:11 Bursaspor'un takımın başında görmek istediği Emre Belözoğlu, teşekkür edip teklifi geri çevirdi Evlenme sözüyle kandırıldığını öne süren Afgan, genç kadını defalarca bıçaklayarak katletti 11:01 Evlenme sözüyle kandırıldığını öne süren Afgan, genç kadını defalarca bıçaklayarak katletti Sead Kolasinac'ta mutlu sona gelindi! Boşnak yıldız 3 yıllığına Fenerbahçeli oldu 10:51 Sead Kolasinac'ta mutlu sona gelindi! Boşnak yıldız 3 yıllığına Fenerbahçeli oldu
Takla atan otomobil 3 gence mezar oldu,1 kişi ağır yaralı 10:43 Takla atan otomobil 3 gence mezar oldu,1 kişi ağır yaralı Türk filmlerini aratmayacak olay! İş başvurusunda Gökhan Gönül'ün öz kardeşi olduğunu öğrendi 10:13 Türk filmlerini aratmayacak olay! İş başvurusunda Gökhan Gönül'ün öz kardeşi olduğunu öğrendi

Son Dakika Haberleri
11:46 Falcao'nun cebi sözleşmedeki o madde yüzünden dolup taşacak
11:44 "İşimle gündeme gelmek istiyorum" diyen Buket Aydın konserde giydiği dekolteli elbisesiyle göz kamaştırdı
11:33 Memur ve memur emeklisinin zam pazarlığında sona gelindi! İşte hükümetin yapacağı yeni teklif
11:26 Sarı-kırmızılı takımın Hatayspor maçı öncesi yeni transfer Victor Nelsson'un lisansı çıktı
11:21 Tecavüze uğradığını iddia edip intihar eden Eda Nur'un kardeşinden dikkat çeken sözler: Annemin derdi para
11:10 Bursaspor'un takımın başında görmek istediği Emre Belözoğlu, teşekkür edip teklifi geri çevirdi
11:07 Oğlunun cebinde gördüğü 10 lira ile cinsel istismarı ortaya çıkaran anne, mahkeme kararına tepki gösterdi
10:51 Sead Kolasinac'ta mutlu sona gelindi! Boşnak yıldız 3 yıllığına Fenerbahçeli oldu
10:41 Yangın bölgesinden mutlu eden görüntüler! Yanan ormanlar küllerinden tekrar doğuyor
10:33 Feghouli'den büyük fedakarlık! Sarı-kırmızılı takım için maaşında indirime gitti
Falcao'nun cebi sözleşmedeki o madde yüzünden dolup taşacak Falcao'nun cebi sözleşmedeki o madde yüzünden dolup taşacak         
11:46
Memur ve memur emeklisinin zam pazarlığında sona gelindi! İşte hükümetin yapacağı yeni teklif Memur ve memur emeklisinin zam pazarlığında sona gelindi! İşte hükümetin yapacağı yeni teklif         
11:33
Tuncer ailesinin park kavgasına karıştı! Mahmut Tuncer bahçe duvarından atlayarak olaya müdahil oldu Tuncer ailesinin park kavgasına karıştı! Mahmut Tuncer bahçe duvarından atlayarak olaya müdahil oldu         
11:25
Anne ve 2 yaşındaki çocuğu vurulmuş, baba ise kablo ile asılı halde bulundu Anne ve 2 yaşındaki çocuğu vurulmuş, baba ise kablo ile asılı halde bulundu         
11:13
Oğlunun cebinde gördüğü 10 lira ile cinsel istismarı ortaya çıkaran anne, mahkeme kararına tepki gösterdi Oğlunun cebinde gördüğü 10 lira ile cinsel istismarı ortaya çıkaran anne, mahkeme kararına tepki gösterdi         
11:08
Efsane komutanların oğulları, Taliban'a karşı direnişe başladı Efsane komutanların oğulları, Taliban'a karşı direnişe başladı         
10:55
Eksik pide kavgasında kan aktı! Gözü dönen adam kurşun yağdırıp 2 kişiyi yaraladı Eksik pide kavgasında kan aktı! Gözü dönen adam kurşun yağdırıp 2 kişiyi yaraladı         
10:49
Feghouli'den büyük fedakarlık! Sarı-kırmızılı takım için maaşında indirime gitti Feghouli'den büyük fedakarlık! Sarı-kırmızılı takım için maaşında indirime gitti         
10:33
Duyanlar kulaklarına inanamadı! Karısının gizlice eve alıp ilişki yaşadığı adam tarafından öldürüldü Duyanlar kulaklarına inanamadı! Karısının gizlice eve alıp ilişki yaşadığı adam tarafından öldürüldü         
23:00
Bir ülke bu olayla çalkalanıyor! Onbaşı, koğuşta yatan 18 yaşındaki kadın askere cinsel saldırıda bulundu Bir ülke bu olayla çalkalanıyor! Onbaşı, koğuşta yatan 18 yaşındaki kadın askere cinsel saldırıda bulundu         
22:10
Cani evlat, yemek masasında tartıştığı annesini defalarca bıçaklayarak öldürdü Cani evlat, yemek masasında tartıştığı annesini defalarca bıçaklayarak öldürdü         
21:26
Şeyma Subaşı'nın siyah bikinili pozları nefesleri kesti Şeyma Subaşı'nın siyah bikinili pozları nefesleri kesti         
20:49
Yol ortasında şeytani tuzak! Bebek arabasını kontrol eden kadına tecavüz etti Yol ortasında şeytani tuzak! Bebek arabasını kontrol eden kadına tecavüz etti         
20:45
Seçmene Seçmene "Afganlara sınırlar açılırsa AK Parti'ye bakışınız nasıl etkilenir?" sorusu soruldu; yüzde 54'ü "Olumsuz" yanıtını verdi         
16:30
Konserde talihsiz kaza! Kıyafetinin azizliğine uğrayan Sibel Can'ın sahnede göğsü açıldı Konserde talihsiz kaza! Kıyafetinin azizliğine uğrayan Sibel Can'ın sahnede göğsü açıldı         
16:17
Genç kızı önce dövdüler, sonra soyundurup kayda aldılar! Dehşet verici anlar kamerada Genç kızı önce dövdüler, sonra soyundurup kayda aldılar! Dehşet verici anlar kamerada         
11:39
Evdeki elektrik sigortasını açınca yılanla karşılaşan aile büyük panik yaşadı Evdeki elektrik sigortasını açınca yılanla karşılaşan aile büyük panik yaşadı         
09:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2021 11:53:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Sivas'ta tescilli "Şarkışla kilimi"nin üretimini yaygınlaştırmak için kurs düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement