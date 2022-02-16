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Sivas'ta test sürüşü yapan yük treninin vagonu raydan çıktı - Son Dakika

Sivas'ta test sürüşü yapan yük treninin vagonu raydan çıktı

16.02.2022 16:08
Sivas'ta test sürüşü yapan yük treninin vagonu raydan çıktı

Sivas'ta test sürüşü sırasında raydan çıkan yük treninin vagonu, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla yeniden raya yerleştirildi.

Sivas'ta test sürüşü sırasında raydan çıkan yük treninin vagonu, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla yeniden raya yerleştirildi.

Sivas- Ankara kara yolu üzerindeki çimento fabrikasına yük taşımak için kullanılan ve yapımı bir süre önce tamamlanan demir yolunda test sürüşü yapan yük treninin ikinci vagonu raydan çıktı.

Demir yolunun Sivas-Ankara kara yolundan geçmesi ve vagonlardan birinin yolda kalması üzerine bölgeye polis ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Basınçlı kriko yardımıyla vagon yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yeniden raya yerleştirildi.

Daha sonra tren vagonlarıyla gara doğru hareket etti.

Sivas'ta test sürüşü yapan yük treninin vagonu raydan çıktı
Sivas'ta test sürüşü yapan yük treninin vagonu raydan çıktı
Sivas'ta test sürüşü yapan yük treninin vagonu raydan çıktı

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Ankara, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sivas'ta test sürüşü yapan yük treninin vagonu raydan çıktı - Son Dakika


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