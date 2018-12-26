Sivas'ta Thm Korosu Konser Verdi
30 dakika önce
Sivas'ta Devlet Türk Halk Müziği (THM) korosu, "Türküler Bizi Söyler Solistler Geçidi" adlı konser programı düzenledi.
Sivas
'ta Devlet Türk Halk Müziği (THM) korosu, "Türküler Bizi Söyler Solistler Geçidi" adlı konser programı düzenledi. Atatürk
Kültür Merkezinde gerçekleştirilen konserde Şef Solmaz Kadıoğlu
yönetimindeki ses sanatçıları, solo ve koro halinde, Sivas ve çeşitli yörelerin türkülerini seslendirdi.
Ses sanatçılarının seslendirdiği türküleri beğeniyle dinleyen izleyiciler, konser boyunca sanatçılara alkışlarla eşlik etti
Konseri, Vali Yardımcısı Yeliz Yıldızhan
, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan
ve vatandaşlar izledi.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 12:41 Kaynak: AA
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