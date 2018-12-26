Son Dakika Haberleri: Sivas'ta Thm Korosu Konser Verdi

Sivas'ta Thm Korosu Konser Verdi

30 dakika önce

Sivas'ta Devlet Türk Halk Müziği (THM) korosu, "Türküler Bizi Söyler Solistler Geçidi" adlı konser programı düzenledi.

Sivas'ta Thm Korosu Konser Verdi, System.String[]
Sivas'ta Devlet Türk Halk Müziği (THM) korosu, "Türküler Bizi Söyler Solistler Geçidi" adlı konser programı düzenledi.

Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirilen konserde Şef Solmaz Kadıoğlu yönetimindeki ses sanatçıları, solo ve koro halinde, Sivas ve çeşitli yörelerin türkülerini seslendirdi.

Ses sanatçılarının seslendirdiği türküleri beğeniyle dinleyen izleyiciler, konser boyunca sanatçılara alkışlarla eşlik etti

Konseri, Vali Yardımcısı Yeliz Yıldızhan, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan ve vatandaşlar izledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 12:41 Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, Sivas, Güncel
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