Sivas'ta THM korosu konser verdi - Son Dakika
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Sivas'ta THM korosu konser verdi

17.05.2022 10:26
Sivas'ta THM korosu konser verdi

Sivas'ta, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Devlet Türk Halk Müziği (THM) korosu tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında gençlik konseri düzenlendi.

Sivas'ta, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Devlet Türk Halk Müziği (THM) korosu tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında gençlik konseri düzenlendi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda koro şefi Solmaz Kadıoğlu yönetimindeki ses sanatçıları, solo ve koro şeklinde Sivas ve Anadolu'nun değişik bölgelerinden türküler seslendirdi.

Konsere katılanlar sanatçıların seslendirdiği türkülere halay çekerek eşlik etti ve keyifli anlar yaşadı.

Konser sonunda Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, koro şefi Solmaz Kadıoğlu'na çiçek takdim etti.

Konseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Teoman Karaca, İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan, İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız ve vatandaşlar izledi.

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Ünlü halk müziği sanatçısı engellilerle bir araya geldi Ünlü halk müziği sanatçısı engellilerle bir araya geldi ÇDSO, '19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı' konseri verecek ÇDSO, '19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı' konseri verecek
Kaynak: AA

gençlik, Konser, Turizm, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sivas'ta THM korosu konser verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sivas'ta THM korosu konser verdi - Son Dakika
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