Sivas'ta THM Korosu ses sanatçıları konser verdi - Son Dakika

Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserde, THM ses sanatçıları Zahide Özdemir ve Aydın Akar Sivas başta olmak üzere Anadolu'nun farklı bölgelerinden türküler seslendirdi.

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