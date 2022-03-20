Sivas'ta THM korosundan "18 Mart Şehitleri Anma" konseri - Son Dakika
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Sivas'ta THM korosundan "18 Mart Şehitleri Anma" konseri

20.03.2022 10:11
Sivas'ta THM korosundan "18 Mart Şehitleri Anma" konseri

Sivas'ta, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Devlet Türk Halk Müziği (THM) korosu tarafından "18 Mart Şehitleri Anma" konseri verildi.

Sivas'ta, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Devlet Türk Halk Müziği (THM) korosu tarafından "18 Mart Şehitleri Anma" konseri verildi.

Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'ndeki konserde, koro şefi Solmaz Kadıoğlu yönetimindeki ses sanatçıları, koro ve solo olarak türküler seslendirdi.

Konseri takip eden sanatseverler de türkülere eşlik etti.

Konseri, İl Kültür ve Turizm Müdürü Teoman Karaca ile çok sayıda müziksever izledi.

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Türk Halk Müziği, 18 mart, Turizm, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sivas'ta THM korosundan '18 Mart Şehitleri Anma' konseri - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sivas'ta THM korosundan "18 Mart Şehitleri Anma" konseri - Son Dakika
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