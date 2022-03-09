Sivas'ta THM korosundan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü konseri - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Devlet Türk Halk Müziği (THM) korosu, 8 Mart Dünya Kadınlar gününe özel konser verdi.

Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'ndeki konserde, koro şefi Solmaz Kadıoğlu yönetimindeki kadınlardan oluşan ses sanatçıları, solo ve koro şeklinde Sivas ile Anadolu'nun değişik bölgelerinin türkülerini seslendirdi. Müdürlük bünyesinde faaliyet gösteren halk oyunları ekibi türküler eşliğinde halay çekti.

Müzikseverler, sanatçıların seslendirdiği türkülere alkışlarla eşlik ederek keyifli anlar yaşadı.

Konser sonunda Vali Yardımcısı Şakir Öner Öztürk, koro şefi Kadıoğlu'na çiçek takdim etti.

Öztürk, "Ses sanatçılarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sivas olarak çok şanslıyız. Türkiye'de nadir bulunan korolardan birinin sahibiyiz. Solmaz şefimizin liderliğinde çok güzel bir koromuz var. Ses sanatçılarımızın Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ediyorum. Atatürk'ün çizdiği yolda Türk kadını her zaman güçlü olacak, ayaklarının üzerinde dimdik duracak. En güzel örneğini bugün bizlere gösterdiler, onların önünde saygı ile eğiliyorum." diye konuştu.

Konseri, İl Kültür ve Turizm Müdürü Teoman Karaca, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tan, İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız ve çok sayıda müziksever izledi.