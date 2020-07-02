Sivas'ta ticari taksi önce yayaya, sonra balkona çarptı: 1'i ağır 2 yaralı - Son Dakika

Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
Y.Ç. (62) yönetimindeki 58 T 0403 plakalı ticari taksi, Abdulvahabi Gazi Caddesi Perşembe Pazarı Kavşağı'nda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak önce kaldırımdaki yaya Metehan Özdemir'e (31), ardından da bir evin balkonuna çarparak durabildi.
Kazada sürücü ile Özdemir yaralandı.
Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan Metehan Özdemir'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.