Sivas'ta ticari taksi önce yayaya, sonra balkona çarptı: 1'i ağır 2 yaralı - Son Dakika

Y.Ç. (62) yönetimindeki 58 T 0403 plakalı ticari taksi, Abdulvahabi Gazi Caddesi Perşembe Pazarı Kavşağı'nda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak önce kaldırımdaki yaya Metehan Özdemir'e (31), ardından da bir evin balkonuna çarparak durabildi.

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