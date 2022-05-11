Sivas'ta tıp fakültesi öğrencileri beyaz önlük giydi - Son Dakika
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Sivas'ta tıp fakültesi öğrencileri beyaz önlük giydi

11.05.2022 16:09
Sivas'ta tıp fakültesi öğrencileri beyaz önlük giydi

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Tıp Fakültesinde beyaz önlük giyme töreni düzenlendi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Tıp Fakültesinde beyaz önlük giyme töreni düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 4 Eylül Kültür Merkezi Keykavus Salonu'nda gerçekleştirilen programa Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hilmi Ataseven, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Alim, SCÜ Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ömer Tamer Doğan, dekanlar, müdürler, akademik ve idari personel, öğrenciler ile aileleri katıldı.

Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı, Tıp Fakültesi Açık Düşünce Topluluğu tarafından konser verildi.

Programda konuşan Prof. Dr. Ataseven, "Bundan sonraki süreçte öğretim üyeleri olarak bizler, bu gençlerin beyaz önlüğü hayatlarına uygulayacak biçimde gayret etmemiz gerekiyor. Tıp Fakültesi, hem akademik hem de söylediğimiz ideallere uygun bir şekilde öğrencilerimizi yetiştiriyor." ifadelerini kullandı.

Ülkesini seven hekimler yetiştirmeye devam ettiklerini aktaran Prof. Dr. Alim ise "Öğrencilerimizin giyeceği beyaz önlük, onların önünde bembeyaz bir ufuk olsun. Bahtınız ve yolunuz açık olsun." ifadesini aktardı.

Konuşmaların ardından birinci sınıf ve Kovid-19 nedeniyle törenleri geciken ikinci sınıf öğrencileri beyaz önlük giydi.

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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Rektör, Eylül, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sivas'ta tıp fakültesi öğrencileri beyaz önlük giydi - Son Dakika


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