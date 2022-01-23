Tipi nedeniyle kaybolan koyunlar bulundu - Son Dakika

Sivas'ın Kangal ilçesinde kar yağışı ve tipi nedeniyle kaybolan 700 koyundan 400'ü geri döndü, 300'ü jandarma ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Arpalı Köyü mevkisinde çiftliği bulunan bir vatandaşın bugün kaybolan 700 koyunundan 400'ü bir süre sonra çiftliğe döndü.

Kangal İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışma sonucu da 300 koyun bulunarak sahibine teslim edildi.

Vali Salih Ayhan, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde oluşturulan kriz masasında yaptığı açıklamada, Arpalı köyünde ağıldan çıkarılan 700 koyunun bölgede etkili olan tipi nedeniyle kaybolduğunu, traktörüyle koyunlarını bulmaya çalışan Hasan Gökay'ın ise aracı kara saplanınca jandarma ekipleri tarafından kurtarıldığını açıklamıştı.