Sivas'ın Kangal ilçesinde tipi nedeniyle mahsur kalan Çamlıbel Elektrik Dağıtım AŞ (ÇEDAŞ) ekipleri kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, elektrik arızası için 1600 rakımlı Aktepe köyüne giden 4 kişilik ÇEDAŞ ekibi tipiye yakalandı.
ÇEDAŞ arıza ekiplerinin mahsur kaldıkları yönündeki ihbar üzerine bölgeye Kangal İlçe Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.
Karla mücadele ekipleri, tipi nedeniyle kapanan yolu açarak mahsur kalan ÇEDAŞ çalışanlarını kurtardı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Tipide mahsur kalan ÇEDAŞ ekiplerinin imdadına karla mücadele ekipleri yetişti - Son Dakika