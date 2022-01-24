Sivas'ta tipide yolu kapanan köylerdeki hastaların imdadına yardım ekipleri koşuyor - Son Dakika

Sivas'ın Gemerek, Akıncılar ve Zara ilçelerinde tipi nedeniyle yolu kapanan köylerde rahatsızlanan hastaların yardımına karla mücadele ve sağlık ekipleri yetişiyor.
Gemerek ilçesi Yeniköy'de yaşayan 63 yaşındaki Deniz Çamdalı, aşırı halsizlik nedeniyle rahatsızlandı.
Hastanın yakınları 112 Acil'den yardım talep etti.
Gemerek İlçe Özel İdare ekipleri öncülüğünde köye ulaşan sağlık ekipleri, Çamdalı'yı ambulansla hastaneye kaldırdı.
Zehra bebek karla mücadele ekiplerince hastaneye ulaştırıldı
Akıncılar ilçesi Doğantepe köyünde ise öksürük ve nefes darlığı şikayeti yaşayan 9 aylık Zehra Karabulut'un yakınları bebeklerini araçla hastaneye götürmek istedi.
Karla kaplı yolda ve fırtınada ilerleyemeyen aile, Akıncılar İlçe Özel İdaresinden yardım istedi.
Yolu açarak araca öncülük eden karla mücadele ekipleri, Zehra bebeğin Suşehri Devlet Hastanesine ulaştırılmasını sağladı.
Zara ilçesi Zoğallı köyünde Şehriban Aslan (80) böbrek rahatsızlığı yaşayınca yakınları 112'den yardım istedi.
Köye ulaşmakta güçlük çeken sağlık ekipleri, Zara İlçe Özel İdare ekiplerinin yolu açmasının ardından Aslan'ı hastaneye kaldırdı.
Kaynak: AA
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