Sivas'ta tipinin geçmesini bekleyen yolculara Türk Kızılayından kumanya ve yemek - Son Dakika

Türk Kızılayı Sivas Şubesi, tipi nedeniyle misafirhane, pansiyon ve dinlenme tesislerinde bekleyen vatandaşlara kumanya ve sıcak yemek ikramında bulundu.

Kenti çevre illere bağlayan kara yollarında dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar ve tipi nedeniyle dinlenme tesisleri, pansiyon ve kurum misafirhanelerinde 2 bini aşkın yolcu ağırlanıyor.

Türk Kızılayı Sivas Şubesi gönüllüleri, dün geceden itibaren Kangal ve Ulaş ilçelerindeki misafirhane, pansiyon ile Sivas- Kayseri kara yolu güzergahında bulunan Taşlıdere mevkisindeki dinlenme tesislerinde konaklayan vatandaşlara sıcak yemek ve kumanya dağıttı.

Ulaşımın sağlanamadığı Sivas- Erzincan karayolunun Kızıldağ Geçidi'ndeki tesislerde bekleyenlere ise kumanya dağıtımına devam ediliyor.