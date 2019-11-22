Sivas'ta tır ile çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

Sivas'ın Kangal ilçesinde, otomobil ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü.

Salim Murat (42) idaresindeki 34 BIU 493 plakalı otomobil, Sivas- Malatya kara yolu Kocakurt köyü yakınlarında, A.K. (49) yönetimindeki 60 DG 920 plakalı tır ile çarpıştı.

Kazada otomobilde sıkışan sürücü, olay yerine sevk edilen AFAD ve Kangal Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı.

Kangal Devlet Hastanesine kaldırılan Salim Murat, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.