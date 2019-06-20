Son Dakika Haberleri: Sivas'ta tır ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü
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Sivas'ta tır ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü

1 saat önce

Sivas'ın Ulaş ilçesinde tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı.

Sivas'ta tır ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, System.String[]
Sivas'ın Ulaş ilçesinde tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 13.30 sıralarında Ulaş ilçesi Yağdonduran mevkiinde meydana geldi. Kangal istikametinden Ulaş ilçesi istikametine seyir halinde olan A.K. ( 47) yönetimindeki 35 CLF 60 plakalı tır ile karşı yönden gelen Hüsnü Erdoğan (71 )yönetimindeki 06 GVJ 83 plakalı hafif ticari araç, bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Kazayı gören diğer sürücüler ihbarda bulundu. Kazada otomobil içerinde bulunan Y.E. yaralanırken, sürücü Erdoğan araç içerinde sıkıştı. Kısa sürede olay yerine gelen AFAD ekipleri sıkışan sürücüyü çıkartmayı başardı. Erdoğan yapılan tüm müdahalelere rağmen olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralı Y.E. tedavi edilmek üzere Ulaş Devlet Hastanesine kaldırılırdı. Hayatını kaybeden Erdoğan'ın cenazesi ise Cumhuriyet Üniversitesi araştırma ve uygulama hastanesi morguna kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - SİVAS
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 03:36 Kaynak: İHA
Sivas, 3. Sayfa
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